Obžalovaná Leah Cordiceová (20) měla 13letému chlapci, kterého hlídala, strhnout kalhoty a přesvědčit ho k sexu. To mimo jiné zaznělo u britského soudu, kde se případ pohlavního styku s nezletilým řešil. Mladé ženě hrozí vězení i za další sexuální aktivity, kterých se měla na chlapci dopustit v průběhu několika měsíců. Případ je o to pikantnější, že Leah s chlapcem zplodila dítě!

K aktu podle obžaloby došlo, když chlapec hrál ve svém pokoji počítačovou hru. Aférku následně chtěla mladá žena i nadále udržet při životě, posílala proto chlapci zprávy, že je „strašně roztomilý“, vyznávala mu lásku a kupovala mu různé pozornosti.

Vztah s chlapcem Leah navázala v době, kdy se se svým budoucím manželem Danem dočasně rozešli, ale pokračovala v něm i poté, co se k sobě vrátili. Po nějaké době pak Danovi oznámila, že je těhotná. Mladý Brit se těšil na rodinu, a tak dívku požádal o ruku. Jeho radost ale netrvala dlouho. Na povrch totiž vypluly detaily ohledně jejího vztahu s nezletilým chlapcem.

„Leah není špatný člověk, nechci, aby šla do vězení. Nedokážu si vedle sebe představit žádnou jinou než ji. Na svatbu mám ty nejkrásnější vzpomínky,“ bránil nejprve Dan pro deník Sun svoji manželku. „Den, kdy se děťátko narodilo, byl, a stále je, to nejkrásnější, co jsem zažil. Když jsem viděl, jak přichází na svět, úplně se mi změnil pohled na lásku, otevřelo mi to oči,“ dodal.

Brzy ale následovalo tvrdé vystřízlivění v podobě výsledků DNA testů. „Zbožňoval jsem svoje děťátko, ale pak jsem zjistil, že ho moje žena má s 13letým klukem, kterého měla na hlídání,“ popsal Dan své rozčarování z nečekaného zvratu.

Mladíkovi se zhroutil svět a rozpadla rodina. „Každý okamžik, kdy jsem byl - nebo jsem si myslel, že jsem - otcem, jsem si užíval. Až do okamžiku, kdy přišly výsledky. Strašně moc mě to zranilo. I to, že si holčičku vzali k sobě rodiče toho chlapce.“

Leah se za své skutky zodpovídá před soudem. Podle informací deníku Daily Star byl soud překvapený, že se mladá žena necítí vinná. Cordiceová čeká na rozuzlení svého případu na svobodě, byla propuštěna na kauci.