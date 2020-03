Drama na Kladně! Hasiči a záchranáři zasahovali v paneláku, kde zemřel muž. Příčinu úmrtí by měla objasnit pitva. S ohledem na probíhající koronavirovou pandemii záchranáři zasahovali v ochranných oblecích.

Kriminalisté a záchranáři vyjížděli v úterý večer do jednoho z kladenských bytů v Litevské ulici k úmrtí člověka. Záchranáři se ho snažili oživit, nebyli ale úspěšní. „Lékař na místě konstatoval smrt,“ uvedla mluvčí záchranářů Effenbergerová. „Zápasí o život, bojíme se o něj!“ popsala žena nakaženého taxikáře. Koronavirus má i ona a jejich dcera (11)