Na Pardubicku hoří skládka: Obří požár hasí 14 jednotek hasičů, lidé v okolí nemají vycházet!

ČTK to řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková. Podle hasičů jsou na skládce i pneumatiky, které se používají k zatížení odpadu. Ředitel společnosti Bohemian Waste Management Jiří Pražák řekl, že pneumatiky na skládce žádné nejsou.

Požár se nejspíš rozšířil od horkého popela z kamen, který někdo hodil do popelnice a svozový vůz vyklopil na skládce, řekl Pražák. "Bohužel se to čas od času stane. Je to náhoda, sejde se víc faktorů včetně velkého větru. Je to věc, která se nedá ovlivnit," řekl Pražák.

Skládka začala hořet po 17:00. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Povolali i kolegy ze Středočeského kraje. Oheň bude hasit také kontejnerový automobil s pěnidlem. Vůz Institutu ochrany ovzduší z Lázně Bohdaneč monitoruje vzduch. "Hasiči dostali požár pod kontrolu. Likvidaci požáru komplikuje silný vítr," uvedla Horávová.

