Muž unesl dívku a 31 let ji denně zamčenou v bytě znásilňoval: S dcerou bydlel naproti

Zrůda! Matias měl doma věznit sexuální otrokyni 31 let (Autor: Twitter, Facebook)

Matias Salazar z Venezuely je policií obviněn z toho, že dlouhých 31 let držel v bytě naproti svému domu sexuální otrokyni. Situace by pravděpodobně pokračovala dál, kdyby se ženě konečně nepodařilo utéct.

Podle venezuelských médií se celý případ jak z hororového filmu odehrál ve městě Maracay. Šestapadesátiletý Salazar držel sexuální otrokyni přes silnici od domu, kde žil se svojí přítelkyní a dcerou. Nikdo přitom nic netušil.

Ženu, identifikovanou pouze jako Morella (49), unesl před Vánocemi 1988. Krmil ji jen rýží, čočkou a vejci a nutil ji, aby ho žádala o svolení i k těm nejobyčejnějším úkonům, jako bylo například sezení. Také ji bil a znásilňoval. Když se mu bránila, nedal jí vodu ani jídlo.

Sofinku (5) unesla v Uhříněvsi její matka, u soudu se přiznala. „Křičela a naříkala,“ popsal bratr

Morella udržovala se starším Salazarem v roce 1988 vztah. Jenže muž se k ní brzy začal chovat násilnicky a rodiče jí zakázali ho vídat. Salazar si tak vymyslel plán k útěku. Nejprve žili po hotelech a vystřídali i pár bytů, než ji Salazar nadobro uvěznil v bytě v Maracay, ve kterém nebylo ani světlo.

Policie muže obvinila z omezování osobní svobody a pravděpodobně přidá i různé sexuální delikty. Devětačtyřicetiletou ženu věznil 31 let, než utekla v pátek 24. ledna, když Salazar nechal v bytě omylem klíče. Zamířila přitom rovnou do střediska, které pomáhá ženám v nesnázích, a do bytu se vrátila až s vyšetřovateli.

Matka si prý ze syna udělala otroka: Děda chce dávky od státu, tak si to vymyslel, hájí se

O tom, že někdo v bytě ženu vězní, nevěděli ani sousedé, kteří byli případem šokovaní. „Uvnitř prý měla tři sady oblečení, nějaké staré boty, dvojitou matraci na zemi, starý větrák a starou televizi,“ řekl jeden z nich. „Lidé na nás teď útočí a říkají, proč jsme nic nenahlásili. Ale my to doopravdy nevěděli, nikdo z nás,“ dodal muž.

Podle všech v domě i v sousedství byl Matias Salazar velmi zdvořilý muž, který se vždy choval slušně. O to více všechny událost šokovala.