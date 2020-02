Na konci 30. let byli makaci rhesus, jejichž přirozeným prostředím jsou oblasti Asie, vypuštěni v parku Springs State, kde se nachází člověkem uměle vytvořený ostrov. Tam se ale tyto opice začaly nekontrolovatelně množit, uvedl britský list Daily Mail. Umístěno jich tam bylo pouhých dvanáct, v 80. letech jich však napočítali zhruba 400. Nelegální zápasy se zvrhly: Kohout podřízl návštěvníka (†55)!

Nebezpečný typ herpesu

V roce 2018 přišli zoologové s děsivým zjištěním. Nejméně třetina z 300 napočítaných zvířat byla infikovaná nebezpečným herpes virem typu B. Od objevení a rozpoznání tohoto viru bylo zdokumentováno pouze 50 infikovaných lidí. 21 z nich však zemřelo, takže je úmrtnost po onemocnění velmi vysoká.

Makakové si s nějakými hranicemi parku hlavu nelámali a pláchli z něj. Web uvedl, že tucty těchto opic byly spatřeny v severovýchodní části státu. Poskakují v korunách stromů a vyskytují se nejvíce v oblasti řeky Ocklawaha, ale viděny byly i na trávnících místních domů. Tamní obyvatelé mají samozřejmě velký strach.

Místní mají strach

„To je skutečně znepokojující, protože venčím psy kolem půl šesté ráno a to je černočerná tma,“ prohlásila místní obyvatelka Carrie Bennetová. „Kdyby mě pokousali, kdyby někoho pokousali, tak nevíte, co mají, co přenášejí,“ dodala. Úřady proto varují lidi, aby se v případě kontaktu opicím vyhýbali obloukem.