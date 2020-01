Oheň propukl podle Daily Mailu v budově Wilshire & Barrinton krátce po půl deváté ráno místního času. Vše nasvědčuje tomu, že požár vznikl v šestém patře nebo v sousedních prostorách.

Několik lidí bylo evakuováno helikoptérou, která je zachránila ze střechy. Kolik lidí vylezlo z oken, aby uniklo infernu, je nejasné. Na Twitteru se objevilo video s nešťastníkem, který si tak pokusil zachránit život.

„Lidé...údajně skočili odtamtud nebo z bližních pater,“ prohlásil Brian Humphrey od losangeleských hasičů. Minimálně jedna osoba musela být po zranění oživována. Ve stejné budově již přitom propukl požár v roce 2013. Zraněno při něm bylo osm lidí. Tragédie ve Vejprtech: Policista-hrdina vytáhnul z ohně 10 lidí! Sám se nadýchal kouře

Fire on Wilshire & Barrinton outside our office #Brentwood pic.twitter.com/kI4nVUxYHr