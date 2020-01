Citlivá data tisíců pornohvězd včetně těch českých se objevila na internetu poté, co je omylem zveřejnila internetová stránka s lechtivým obsahem. Přišli na to kybernetičtí experti ze skupiny vpnMentor, kteří portál kontaktovali, aby je na omyl upozornili. Mezi zveřejněnými informacemi byly mimo jiné adresy herců a kopie jejich osobních dokladů či platebních karet.

Podle expertů z vpnMentor se citlivá data objevila na serveru Amazonu v americké Virginii, jenž patří erotickému portálu PussyCash a jeho přidruženým stránkám. V přístupné složce na serveru se nacházelo asi 875 tisíc souborů s osobními údaji přibližně 4000 pornohvězd, erotických modelů a modelek, kteří byli na stránce zaregistrováni.

Zástupci portálu tvrdí, že k žádnému úniku dat nedošlo a ke složce se nikdo jiný nedostal. „Soukromí a ochrana uživatelských dat jsou pro nás nejvyšší prioritou a starostí. Proto jsme ihned po upozornění přístupu ke složce zamezili,“ sdělili BBC zástupci PussyCash.

Experti z kybernetického týmu vpnMentor ovšem potvrdili, že kdokoli, kdo získal správný odkaz, dostal přístup k celkem 19,95 GB dat. A to včetně archivních informací starých i 15-20 let. Mezi oběťmi jsou herci z celého světa, včetně Česka. Podle vpnMentor portál navíc zareagoval na jejich upozornění až po několika dnech.

Co se dat týče, v souborech byla celá jména herců, data narození, telefonní kontakty, výška, váha, hmotnost, adresa a také třeba fotografie pasů, řidičských průkazů, kreditních karet a rodných listů. Další složka obsahovala i videa, fotografie i video chaty. Pokud by se informace dostaly do nesprávných rukou, herci by se mohli stát obětmi krádeže identity či vydírání.