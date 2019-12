Šokující svědectví o zabití myslivce na Pardubicku: Střelec byl prý pod vlivem

Nové informace poskytl v rozhovoru pro FTV Prima jeden z obyvatel Kojic nedaleko Pardubic, který je s okolnostmi případu obeznámený.

Místní tvrdí, že střelec, kterého policie trestně stíhá na svobodě za obvinění z usmrcení v nedbalosti, měl svého kamaráda a švagra zastřelit v domnění, že míří na divoké prase ukryté v porostu. Na místě neštěstí byli muži v tu chvíli sami, což potvrdila i policie.

Drama na Vysočině: Zloději stříleli po myslivci! Zásahovka je honila hodiny

„Podle dosavadních výsledků vyšetřování se v době nešťastné události na místě nacházely pouze dvě osoby, obviněný muž a poškozený,“ uvedla před časem policejní mluvčí Ivana Ježková.

Zasažený muž neměl šanci přežít. Podle místních vypálil střelec dvě rány. „Prý vlastně střílel ze zemědělského stroje, že tam byl i alkohol a hlavně se neviděli navzájem,“ řekl FTV Prima obyvatel Kojic a přiblížil, že trestně stíhaný muž údajně použil zaměřování s termovizní, které mu zobrazilo pouze rudou skvrnu. Mohl si tedy myslet, že se jedná o zvíře, byť to byl jeho příbuzný.

Myslivec zastřelil při honu kolegu: Policie ho obvinila!

Policie se nechala slyšet, že v tuto chvíli musí se závěr počkat až na výsledky různých expertíz, mimo jiné právě i toxikologické zprávy nebo balistické zkoušky. Do té doby bude střelec stále stíhán an svobodě. Pokud by ho policie uznala vinným, hrozil by mu trest odnětí svobody na 1 až 6 let.