Benešovská nemocnice se vzpamatovává z kyberútoku: Omezený provoz skončí v pondělí

Benešovská nemocnice se po útoku počítačovým virem začne vracet do běžného provozu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve čtvrtek dovolil a doporučil začít s obnovou nemocničního IT systému. Pokud nenastanou nepředvídatelné komplikace, skončí v pondělí nucené omezení provozu a spolupráce se záchranáři, kteří převážejí pacienty do jiných zdravotnických zařízení.