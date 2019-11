Tragédie zasáhla rodinu Simonky B. (†17), která žila v Kanadě. V pondělí po poledni dívenka zemřela při dopravní nehodě - do auta, ve kterém jela jako spolujezdkyně naboural na křižovatce taxík. Policie zatím nezná příčinu nehody a celou věc šetří.

"Ráno odešla do školy a teď už se nikdy nevrátí," řekla maminka Silva zpravodajům GlobalNews. Její sedmnáctiletá dcera Simona zahynula po otřesné nehodě. Se svým přítelem a dvěma kamarády ze školy vyrazili na oběd do nedalekého obchodního centra. Na křižovatce ale do jejich mazdy narazil odbočující taxík, který vůz odmrštil mimo vozovku, kde přerazil sloup veřejného osvětlení.

Simonu lékaři na místě nehody oživovali, ale marně - zraněním na místě podlehla. Sedmnáctiletý řidič mazdy (v Kanadě je možné získat řidičské oprávnění už v 16 letech, pozn. red.) i další spolujezdci utrpěli zranění, se kterými byli hospitalizováni. Řidič taxi vyvázl bez zranění.

Médiím přímo na místě nehody tvrdil, že řidič mazdy jel velice rychle, minimálně 150km/h. Právě rychlost je jednou z vyšetřovacích verzí příčin nehody. Je ovšem možné, že řidič taxi nedal rovně jedoucí mazdě přednost. Policie má k dispozici ovšem záznam z kamery z blízkého staveniště.

"Druhého května by jí bylo osmnáct," truchlila Sylva před kamerou. Reportérům prozradila, že se do země přistěhovali teprve před rokem a půl ze Slovenska. Nad její smrtí smutní na sociálních sítích desítky přátel a známých. "Upřímnou soustrast, tak krásná holka - život měla před sebou," píše Miluška.