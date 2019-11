Vážná nehoda dvou vozidel se stala v sobotu kolem půl desáté dopoledne mezi obcemi Sadská a Zvěřínek na Nymbursku. Po střetu dvou vozidel zůstal v havarovaném trabantu zaklíněný vážně zraněný řidič. Pak se objevily plameny! Ohnivé peklo na D1: Při hromadné bouračce uhořel řidič, další zachránili svědci!

Situace byla natolik vážná, že bylo nutné jednat rychle. Dva řidiči se proto rozhodli, že s nasazením vlastního života muže ze zdemolované a hořící bakelitové pasti vytáhnou.

„Operační středisko k události vyslalo profesionální hasiče z Poděbrad a Nymburka a jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Sadská,“ uvedl k nehodě mluvčí hasičů Petr Svoboda. Dodal, že jednotkám bylo cestou k zásahu upřesněno, že se řidiče podařilo vyprostit. Na hasičích pak už bylo to, aby zlikvidovali zuřící ohnivý živel.

Zároveň se začali starat o vážně zraněného a popáleného řidiče. „Lékař následně rozhodl, že bude nutné na místo povolat vrtulník letecké záchranné služby, který pak muže transportoval na popáleninové centrum do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze,“ popsal dále Svoboda. Dodal, že oběma řidičům patří velké poděkování. Zraněný muž z druhého vozu byl převezen do nemocnice pozemní cestou. Byla to pomsta taxikářů? V Krči hořelo auto s nápisem „Uber"

Poděbradští profesionální hasiči se vraceli od nehody u Sadské na svou základnu, operační důstojník je ale cestou vyslal k jiné, vážné nehodě. U Pískové Lhoty, nedaleko exitu 35 dálnice D11, došlo totiž před jedenáctou hodinou k další nehodě.

Osobák s tříčlennou posádkou narazil bočně do stromu. K místu opět vzlétl záchranářský vrtulník. „Velitel zásahu při průzkumu zjistil, že dvě osoby jsou už mimo vozidlo a třetí bude nutné vyprostit,“ uvádí k druhé nehodě Svoboda. Po vyproštění byla zraněná osoba předána zdravotníkům. Pád letadla u Litoměřic: Ultralight skončil v Labi, pilota našli po třech hodinách