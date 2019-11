Matce ztraceného Honzíka konečně ukázali pátrací spis: Co našla, ji rozčílilo!

Zklamání a zase jen zklamání. Matka nejhledanějšího chlapce Česka Honzíka Nejedlého (v době zmizení v roce 1998 mu bylo 10 let) poprvé nahlédla do pátracího policejního spisu. Co ji zajímalo, bylo ale začerněné nebo nečitelné.

Policejní výslechy, čekání, špatné zprávy, marné naděje a tajnosti, to bylo to jediné, co Ivana Nejedlá (49) prožívala od okamžiku, kdy její syn Honzík 17. ledna 1998 beze stopy zmizel v pražském Podolí. Letos v červenci měla poprvé za bezmála 22 let aspoň malý důvod k radosti. Ústavní soud se za ni postavil.

Podle soudců policie tím, že ji nechtěla nechat nahlédnout do spisu, porušila právo na ochranu rodičovství i právo na účinné vyšetřování. Policii soud zakázal, aby v porušování práv pokračovala. A tak Ivana Nejedlá v doprovodu své právničky mohla konečně spis prostudovat. Jaké to bylo, exkluzivně svěřila deníku Blesk.

S jakými pocity jste tam šla?

„Když soud rozhodl, měla jsem obrovskou radost. Konečně někdo uznal moje práva jako matky. Upřímně ale musím říct, že když jsme tam šly, po zkušenostech, které už mám, jsem moc nevěřila, že mě ke spisům skutečně pustí.“

Kde se to odehrálo a jaké to bylo?

„Byly jsme na pražské policejní správě v Kongresové ulici. Tentokrát nám skutečně spisy přinesli. Vždy na nás někdo u jejich studování dohlížel. Vystřídali se tam asi tři lidi po hodinách. Dovolili nám, abychom si i stránky, které jsme chtěly, ofotily. Jen jsme musely říct které a oni si to zapsali.“

Co jste v nich hledala?

„Hlavně to, co policie udělala nebo neudělala pro to, aby zmizení Honzy objasnila. Měla jsem své informace a čekala jsem, že tam k nim něco bude.“

Můžete být konkrétní?

„Hledala jsem například, koho v souvislosti s pátráním po synovi vyslýchali.“

A našla jste něco?

„Nic, protože v tom spisu byly všechny takovéto údaje začerněné. Některé stránky byly kopie kopií, až byly nečitelné. To bylo velké zklamání. Je to po více než dvaceti letech, tak nechápu, proč to tam není anebo proč s tím dělali takové tajnosti a ten spis mi nedovolili pročíst už dříve. Nevím, co si o tom myslet.“

Našla jste tam třeba něco jiného, co jste naopak ani nehledala a co vás překvapilo?

„Například informace o tom, že se něco skutečně dělo ve Žlutých lázních.“ (pozn. red.: v době zmizení Honzíka Nejedlého se prověřovala aktivita pedofilů právě v okolí pražského Podolí)

Takže přece jen něco konkrétního?

„No, právě že ne. Podle spisu někoho vyslýchali. Čekala jsem, co se z toho vyloupne, co podnikli dál, proč a jak. Jenže to už tam nebylo. Zbytek si zase mohu jen domýšlet. Žádné pokračování ve spisu není.“

Takže vás nic nepřekvapilo?

„Ale jo, čekala jsem, že těch spisů bude víc. Bylo to asi hrubým odhadem sedmnáct set stránek. Část studovala právnička, druhou já a ukázalo se, že jsou v nich místy stejné stránky, že se opakují. Přitom spisy byly úplně jiné.“

Četla jste list po listu?

„Ne, spoléhala jsem hlavně na právničku. Nemohla jsem to všechno číst, byla jsem rozčílená.“

Z čeho rozčílená?

„Nebylo to příjemné. Vracely se mi vzpomínky na Honzu a na tu dobu. Není snadné se k tomu vracet, i když jsem realistka. Pak mě rozčílila ta začerněná místa.“

Výsledek je tedy jaký, co plánujete dál?

„Až to dá právnička dohromady, budeme se dál ptát.“

Koho?

„Policie.“

Co je vaším cílem?

„V to, že by se Honza někdy objevil živý, už dávno nedoufám. Co se s ním stalo, by mě ale zajímalo, a proto chci vědět, jak policie na případu pracovala a zda mu nezůstala nic dlužná.“

Můžete to upřesnit?

„Například okolnosti týkající se těch Žlutých lázní. Podle spisu tam chodil nějaký chlap, údajně se tam pohyboval i náš kluk. Ten člověk si měl brát děti k sobě a měly u něj i spát. To u našeho Honzy je nesmysl, protože bychom nedovolili, aby někde spal. Přesto by mě zajímalo, k čemu dospěli. Je to tam bez jakéhokoliv závěru.“

Co tomu říká vaše právnička?

„Zatím všechno studuje, pak se uvidí. Rozhodně to nevzdáváme. Není důvod.“

Díváte se teď poté, co jste nahlédla do spisu, na pátrání po Honzíkovi jinak než předtím?

„Ani ne. Čekala jsem, že to bude divné. Už kdysi jsme byli u pátračů a ukázali nám skříňku plnou spisů s tím, že to všechno se týká nás. Nechápu, kam se to ztratilo. Kriminalista Josef Mareš mi později říkal, že tenkrát se víc konalo a míň psalo. Nevím, jak si to vysvětlit, ale nechci si představit, jak to vypadá, jestli se dnes víc píše, než koná.“

Blíží se advent a Vánoce, doba plná vzpomínek, emocí. Jak je bez Honzy prožíváte vy?

„Ty jsem zrušila před dvěma lety. Předtím jsem je držela kvůli dcerám, ale teď už není důvod. Jsou dospělé. Vánoce jsou pro mě normální dny, jako by byl víkend.“

Máte nějaký zvláštní rituál spojený s Honzíkem? Třeba si jen tak sednout a v duchu si s ním popovídat? Tento pátek by mu už bylo 31 let.

„Tuhle potřebu nemám. Nevěřím na to, že si člověk může povídat s někým, kdo tu není. Jediné, co dělám pravidelně a vytrvale, je, že 17. leden, den, kdy Honza zmizel, vždycky vymažu z kalendáře, absolutně ho začerním. Pro mě neexistuje. Ten den ruším navěky.“

Ani Mareš nepomohl

Během svých snah dopátrat se něčeho o zmizelém synovi se Ivana Nejedlá setkala i s dlouholetým šéfem pražské mordparty Josefem Marešem. Ani ten ženě podle ní nijak nepomohl a ona na něho vzpomíná nerada. V současné době Josef Mareš z pozice šéfa mordparty odchází.