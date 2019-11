Opilá polonahá matka žebrala na ulici v Pardubicích. Vedle plakalo její dítě

Strážníci v Pardubicích museli o víkendu zasahovat u namol opilé ženy s malým, plačícím dítětem. Tomu pomohla kolemjdoucí, která se ho ujala a odvedla ho do tepla. Městští policisté pak dítě přivezli otci, ale ani ten se konzumaci alkoholu nevyhnul. Postaral se o něj až jeho dědeček.

O zásahu proti nezodpovědné matce informovala městská policie z Pardubic na svých internetových stránkách. Podle nich byla žena na chodníku opilá, napůl svlečená a vedle ní plakalo dítě v předškolním věku. Toho si všimla náhodná kolemjdoucí, dítě vzala, odvedla do nedaleké restaurace, aby bylo v teple, a zavolala policii.

Strážníci byli u matky hned. Nadýchala přes tři promile alkoholu v krvi, a svoji roli tak evidentně nebrala vůbec zodpovědně. Jediné, co byla schopna policii říct, bylo, kdo je druhým zákonným zástupcem dítěte. Bohužel, dítěte se nemohl ujmout ani on, protože ani jemu se nevyhnul démon alkohol a absolutně prý nechápal, co od něj policie žádá.

O dítě se nakonec postaral až otec opilé matky, jeho dědeček. „Nezodpovědné jednání matky bude mít dohru na odboru sociálně-právní ochrany dětí, kam bude celá událost postoupena,“ informovala MP Pardubice.