Život teprve osmnáctiletého mladíka vyhasl při tragické středeční nehodě na Českobudějovicku. Matouš pravděpodobně kvůli vysoké rychlosti nezvládl své vozidlo, přejel do protisměru a bokem narazil do nákladního auta. Záchranáři se ho pokoušeli desítky minut oživovat, to se jim ale nepovedlo. Kamarádi chtějí v sobotu na jeho počest uspořádat spanilou jízdu.