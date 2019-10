Na sídlišti Krásné Březno se objevilo čtyřnohé šedivé zvíře, které vyděsilo lidi z okolí. Procházelo se za bílého dne mezi paneláky. „Zrovna jsem jel kolem, tak mě to překvapilo. Co to může být?“ ptá se Ústečan Jiří Vosátka.