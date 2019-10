Nález, který by vylekal nejednoho turistu v přírodě. Kočka domácí ležící na zádech v trávě s hlavou bílou jako od sádry nebo vápna. Před tím, než zemřela, musela nepochybně trpět. Mrtvé zvíře objevili lidé ze Spolku Prales dětem. Toužil po domácím mazlíčkovi. Kočka za 10 tisíc ale s Jaroslavem vyběhla

Lidé ze spolku se domnívají, že kočka zemřela utopením ve vápně. Nevylučují ani možnost, že jí někdo hlavu záměrně zasádroval. „Dle polohy tohoto zvířete lze vyčíst hrůzu, s níž se potýkalo v posledních okamžicích svého nebohého života,“ uvedl na facebooku předseda spolku. „Policie žádná taková oznámení nepřijala,“ uvedl tiskový mluvčí policie Petr Zámečník.