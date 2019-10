Německá policie pátrá po nebezpečném pachateli, který záměrně ohrožuje řidiče svým jednáním. Na silnici pokládá masivní dřevěné klády, kvůli kterým musí lidé prudce brzdit a strhávat řízení. Když řidiči zpomalí, hází po nich neznámý muž kameny. Žena (†24) se musela dívat, jak jejím dětem (†4 a †5) vrah řeže hlavy: Teprve potom zabil ji

Podle televize TN.cz pachatel tento zvláštní způsob zábavy praktikuje už šest let! Při svém posledním útoku ho ale zachytila fotopast a policisté mají v rukou aspoň základní popis neznámého fantoma. Podle policistů z německého Görlitz je to muž ve středním věku s atletickou postavou a výškou pod 180 centimetrů.

„Doporučujeme řidičům, aby jezdili velmi opatrně a dávali pozor na překážky na silnicích. Pachatel poškodil přes 50 vozidel, přesto se nám ho stále nedaří vypátrat," sdělila policie pro TN.cz. Krvavé drama v Bratislavě: Postřelili dívku (15): Muž páchal harakiri!

Muž zatím vždy útočil na německém území, vždy ale jen pár kilometrů od českých hranic. Není tak vyloučeno, že by fantomem mohl být i Čech. Po šesti letech, co policie stále nemá pachatele pod zámkem, vypsala v zoufalosti odměnu. Pachateli hrozí v Německu pětileté vězení.