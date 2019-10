Vezete se v sanitce, ale řidič místo před nemocnicí zastaví na opuštěné čerpací stanici, kde počká, až si přestoupíte do jiné záchranky. Možná to zní jako špatný vtip, ale jedná se o skutečnou momentální situaci ve Šluknovském výběžku, což se vůbec nelíbí zdejším obcím. Podle Ústeckého kraje jde o běžnou praxi.

Podle informací Českého rozhlasu tak záchranná služba řeší nedostatek sanitek v oblasti, díky přestupům je pak vždy jeden vůz volný v pohotovosti. Zdejším obyvatelům to ale přijde podivné.

Drama na Liberecku: Chlapec (10) zachránil život své mámě! Záchranáři mu vysekli poklonu

„Přijede sanitka, za 10 minut druhá, přehodí si tam pacienty,“ řekl iRozhlasu muž, který pracoval na čerpací stanici, kde k překladům pacientů dochází. Podle něj jsou to většinou starší lidé na kapačkách a s vývody. „Probíhalo to tak za deště, za mrazu – je to vůči těm pacientům nedůstojné,“ uvedl svůj pohled na situaci.

Podobně se na vše tváří starostové obcí v okolí Chřibské, kde zmíněná čerpací stanice leží. Ústecký kraj tak společně požádali, aby pro přestupy vytvořil nějaký důstojný a zastřešený prostor. Obec Chřibská dokonce nabídla kraji pozemek, což Českému rozhlasu potvrdil i starosta Jan Machač.

Bezcitný frajer mlátil a kopal do ležící ženy: Vyděšená a zraněná se pak schovávala za křoví

Kraj ale vidí situaci úplně jinak. Podle něj i podle zástupců zdravotnické záchranné služby se jedná o běžně používaný postup. O vybudování „překladiště“ prý není na kraji žádná řeč. „Považujeme to za neadekvátní, nesystémové a mnohdy i proti zájmům pacientů,“ nechal se slyšet vedoucí odboru zdravotnictví Petr Severa.

Stejný názor má pak i Prokop Voleník, mluvčí ZZS na Ústecku. „Není to nic ojedinělého nebo vzácného,“ popsal iRozhlasu a zároveň ujistil, že pacient v ohrožení života rozhodně není nikdy překládán.

Tetris Challenge hýbe Českem! Pohled do sanitky a aut policie a hasičů. Jediné pravidlo zní: Vyskládej se na zem!

Starostové na Šluknovsku se ale názory Ústeckého kraje nenechávají odbýt a podle jejich slov budou vše i dál řešit.