Hitesh Kumar a jeho manželka Vaishali z indického města Bareili ležícího ve státě Uttarpradéš tragicky přišli o miminko. „Moje manželka porodila mrtvé dítě v soukromé nemocnici v Rampur Garden. Vzali jsme dítě do krematoria, kde dělníci kopali hrob. Najednou narazili na hrnec,“ řekl Hitesh Kumar pro britský deník Daily Mail s tím, že zničehonic na hřbitově s manželkou uslyšeli dětský pláč.

Rodiče si na chvíli mysleli, že zázrakem ožilo jejich vlastní miminko. Ovšem šokovaní dělníci našli novorozenou holčičku, kterou někdo zabalil do hadrů a v hliněném hrnci ji pohřbil do mělkého hrobu. „Našli dítě zabalené v hadrech. Byla živá a plakala. V jednu chvíli jsem si myslel, že moje dcera ožila, ale pláč vycházel z hrnce,“ dodal s tím, že holčičku rychle převezli do nemocnice.

Dítě, které bylo pouhé tři dny staré a vážilo jen kilogram, převezli do nemocnice. Trpělo infekcí plic. „Předčasně narozeným dětem stačí málo vzduchu, aby přežily. Ona je opravdová bojovnice,“ řekl doktor Saurabh Anjan. „Musela získávat vzduch, když byla pohřebná v hrobě, skrze póry v zemi,“ dodal lékař.

Manželský pár, který holčičku zachránil, doufá, že si bude moci dítě ponechat. „Moje sestra a její manžel byli zničeni poté, co se jim narodilo mrtvé dítě, ale tohle miminko jim dává naději. Jsou ochotni ji adoptovat,“ uvedla sestra Vaishali Pooja pro tamní média. Strážci zákona se podle informací New York Post domnívají, že dítě do mělkého hrobu pohřbili jeho rodiče.

„Snažíme se najít skutečné rodiče. Domníváme se, že k tomu došlo s jejich souhlasem,“ uvedl Abhinandan Singh, šéf policie. V Indii se poslední dobou rodí méně a méně děvčat. Ženy chodí dobrovolně na potrat, protože děvčata jsou drahým břemenem pro rodiny. Rodiče totiž musí platit dívkám věno.