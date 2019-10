Američan Samuel Little je považován za nejhoršího sériového vraha moderní americké historie. FBI se doznal k 93 vraždám. Ověřit se zatím podařilo zhruba polovinu. Je vysoce pravděpodobné, že zbytek života stráví v cele. Tam se baví tím, že maluje podobizny žen, které zabil.

Americká federální policie zveřejnila části šokujícího doznání sériového vraha Samuela Littlea (79). Ten byl již dříve odsouzen na doživotí za tři vraždy, které se mu podařilo prokázat. Nový projekt FBI ho ale spojil s desítkami dalších případů z let 1970-2005.

Další desítky doznání na potvrzení stále čekají, je ale vysoce pravděpodobné, že Little překoná dosavadního „rekordmana“ Garyho Ridgwaye, kterému se připisuje minimálně 49 nejtěžších zločinů spáchaných na ženách. Ovšem Little ho, zdá se, v krvelačném běsnění ještě překonal.

„Po mnoho let věřil Samuel Little, že ho nedopadnou, protože se domníval, že jeho oběti nebude nikdo postrádat. Přestože je ve vězení, je FBI přesvědčena, že je důležité hledat spravedlnost pro každou oběť a uzavřít každý případ, u kterého to bude možné,“ řekla analytička FBI Christie Palazzolová. Ta je součástí tým ViCAP, který se zaměřuje na spojování nevyřešených vražd s Littleovými doznáními.

Pomoci při hledání a identifikaci dalších obětí mají videozáznamy Littleových doznání a portréty žen, které vlastnoručně namaloval. Jde většinou o mladé afroamerické ženy, často prostitutky nebo narkomanky. Většinu žen, které policie dosud neidentifikovala, vrah zabil na jihu USA.

Bývalý boxer Little své oběti nejprve srazil údery, poté je uškrtil. Ne vždy byly přitom viditelné jasné známky toho, že byla daná osoba zabita. Vyšetřovatelé proto doufají, že jeho kresby nyní pomohou zjistit, co byly oběti zač a budou moci být informovány jejich rodiny.

Little byl zatčen v září 2012 v útulku pro bezdomovce v Kentucky a byl vydán do Kalifornie, kde čelil obvinění z drogových deliktů. V září 2014 losangeleská policie na základě vzorku DNA Littlea usvědčila ze tří nevyřešených vražd žen z let 1987 a 1989, za které dostal trojnásobné doživotí. Všechny tři oběti byly zmláceny a uškrceny.

Přestože byl vydán ke stíhání do Texasu, kde by mohl být odsouzen k smrti, vzhledem k jeho horšícímu se zdravotnímu stavu je pravděpodobné, že zbytek života stráví za mřížemi.