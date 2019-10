Tragédií skončil pokus o vloupání do hospody ve slovenské Rožnavě. Osmačtyřicetiletý Karol se v noci ze soboty na neděli do restauračního zařízení pokusil dostat malým oknem ve dveřích, bohužel v něm ale uvízl tak nešťastně, že zemřel. Jeho tělo našla brzy ráno hostinská, která přišla otevřít restauraci.

Karol (†49) navštěvoval rožnavskou restauraci pravidelně. Pár dní před vloupáním se tu však pokusil o sebevraždu. Do ruky si strčil kanylu a začal krvácet, po čemž ho záchranáři převezli na psychiatrii, odkud ho ale později propustili. Hned poté do své oblíbené hospůdky opět přišel. Od návštěvy oblíbeného lokálu ho nakonec neodradila ani otevírací doba a to se mu stalo osudným.

Video Vloupání skončilo smrtí: Hospodskou vyděsil pohled na zaklíněné tělo muže! - TV JOJ

Karol se v noci o víkendu pokusil dostat dovnitř skrz malé okno, které je ve vchodových dveřích. Jelikož ale bylo okno vysoko, stoupl si na poleno. „Rozbil to dřevem a zřejmě tam strčil hlavu. Takže hlavu měl uvnitř a tělo a nohy venku,“ uvedla hospodská pro TV JOJ. „Byl to takový slušňák, sem tam si dal půl deci,“ dodala s tím, že šlo o bezproblémového zákazníka.