Ženu zlákali do Skotska za lepší prací: Prodali ji tam Pákistánci za 130 tisíc!

Bez znalosti jazyka a bez peněz odjela do Glasgow žena ze slovenského Třebišova. Skupinka lidí mladé ženě ve Skotsku slíbila dobře placenou práci. Ovšem to, co se na první pohled zdálo jako job snů, se změnilo v peklo. Ženě ihned po příjezdu vzali doklady a donutili ji, aby se vdala za neznámého muže!

Soud v skotském Glasgow rozplétá případ obchodu s bílým masem. Před soudem podle informací The Scottish Sun stanuli Vojtěch G. (61), Anil W. (37), Jana S. (28) a Rastislav A. (31), kteří měli mezi lety 2011 a 2017 lákat mladé ženy za dobrou prací do Skotska a posléze je nutit k prostituci. Díky svědectví několika žen se podařilo policii rozbít organizovanou skupinu, která operovala jak ve Skotsku, tak na Slovensku. Na Slovensku bylo obviněno za obchod s bílým masem až šest lidí.

Jednou z poškozených je mladá žena pocházející ze slovenského Třebišova, které byla nabídnuta práce - sbírání brambor ve Skotsku. Žena se rozhodla, že práci přijme a odjela do cizí země bez peněz a znalosti jazyka. Ovšem poté, co do Glasgow dorazila zprostředkovatelka, ji donutila se provdat. „Práci na bramborách, ale práce vlastně nebyla. Mne prodala do Irska do Dublinu,“ uvedla pro slovenský deník Noviny.sk mladá žena, která byla nucena vzít si muže pocházejícího z Pákistánu.

Musíš se provdat!

„Ona mi řekla, že se musím provdat. Bála jsem se, co jsem měla jiného dělat, ani práce, ani peníze, nic, ani letenky, musela jsem,“ řekla. „Jí dal 4 tisíce euro (103 tisíc Kč) během letu do Irska. Potom, když jsme tam dojeli, jí dal na stůl tisíce eur (26 tisíc Kč),“ uvedla žena a dodala:„Den před svatbou mi dal pět set euro (13 tisíc). Potom po svatbě mi dal dalších pět set eur.“ Po několika týdnech po svatbě se ženě podařilo utéci.

To však není jediný případ. Do Skotska odjela za lepší prací i čtyřiadvacetiletá Slovenka také z Třebišova s mužem jménem Riti, která byla v pátém měsíci těhotenství. „Neměla jsem nic, žádné oblečení nic. Jen jídlo v tašce,“ uvedla podle informací PlanetRadio ve výpovědi. Po příjezdu do Glasgow byla prodána Nepálci jménem Nel.

K prostituci nebo svatbě nutili 14 děvčat

„Chtěl, abych s ním zůstala. Chtěl, abych s ním spala, protože když mě koupil, myslel, že jsem jeho žena. Řekla jsem mu, že chci pryč od něj a on řekl, že za mě zaplatil,“ uvedla ve výpovědi podle informací britského deníku BBC. Ženě se nakonec podařilo utéci a odjela za ženou, která ji muži prodala. Ta ji nutila, aby dělala prostitutku. Nakonec se jí však podařilo utéci. Proti obžalovaným vypovídaly i další poškozené ženy. K prostituci či k svatbě měli překupníci nutit až čtrnáct děvčat.