Všechno začalo facebookovou událost akcí Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us (česky Zaútočíme na Oblast 51, všechny nás zastavit nemůžou). Tu na nejpopulárnější sociální síti založil student Matty Roberts (21). Nakonec ji v obavách zrušil, protože se událost dočkala nebývalé pozornosti. 2,1 milionu lidí totiž uvedlo, že se jí zúčastní.

Záplava memů

Další 1,5 milionu kliklo, že k Oblasti 51 možná přijede. Celý internet stále žije útokem na ostře střežený vojenský objekt. Po sociálních sítích kolují stovky memů – vtípků parodujících atak na základnu. Skutečný útok by na ni však byl velký problém. Vojáci totiž mají povoleno střílet po každém, kdo by se do zakázaného prostoru probojoval. UFO na Marsu! Vozítko NASA vyfotilo důkaz o mimozemském životě?

„Oblast 51 je otevřený výcvikový areál pro americké letectvo a chceme odradit každého od pokusu vniknout do areálu, kde cvičí americké ozbrojené síly. Americké letectvo je neustále připraveno chránit vlast a její majetek,“ řekla pro The Washington Post mluvčí letectva USA Laura McAndrewsová.

Nadšenci nakonec dorazili