Podle rodinné známé byl mladík, nyní podezřelý z vraždy vlastního otce, vždy slušný a hodný kluk. "Celé nás to moc šokovalo. Před pár měsíci u nás byl na prázdninách, známe se 16 let. Závodně i sportoval a byl fakt úplně v pohodě. Nerozumíme tomu, co se stalo," popsala žena serveru TN.cz. Zavražděnému muži před pěti lety zemřela manželka a on syna vychovával sám. Problémy mladík ale v minulosti žádné neměl.

Jenže pak mu jeden z kamarádů měl nabídnout drogu - konrkétně LSD, na kterém člověku sice nevzniká závislost, může ale způsobit halucinaci i psychózu a stihomam.

"Ve skupině čtyř přátel drogu vyzkoušeli. Jenže to na něj zapůsobilo asi víc, než očekával, že to na něj bude působit. Zhroutil se. Zkontaktoval sestru s tím, že se zbláznil a neví, co s ním je. Pak spolu vyhledali odbornou pomoc. Nevím jen jistě, jestli to byl psycholog nebo psychiatr," prozradila známá TN.cz.

Mladíkovo zdraví se prý zlepšilo, od drog ho ale špatná zkušenost neodradila a on si od kamaráda LSD vzal znovu právě v osudný den. "Pak přišel domů a pohádal se s tátou. Jeho tatínek už byl sice připravený ke spánku, ale on začal doma hodně vyvádět. Hádka skončila tak, že vyhodil tátu z balkonu. Sice ze třetího patra, ale bohužel se dole napíchl," dodala žena smutně.

"Podezřelého, který byl předběžně zadržen policií, soud na žádost státního zástupce v sobotu poslal do vazby," uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová.