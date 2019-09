Městská policie v ulici Zahradní v Chomutově zastavila vozidlo, protože na zadních sedadlech byly dvě děti bez autosedaček. Muž se jim ani trochu nezdál, tak ho vyzvali, aby jim předložil patřičné doklady. Dovolená se změnila v horor: Feťák u mýtné brány najel do rodiny ve škodovce

K jejich nemalému překvapení hříšník odpověděl, že mu Magistrát města Chomutov odebral řidičský průkaz. Poznamenal, že nemá nejmenší ponětí proč. Strážníci si ověřili, že muž má skutečně vysloven zákaz řízení. Jenže to nebylo to nejhorší.

Šoféra čekala obligátní dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Nenadýchal sice nic, čekal ho ještě test na drogy a tentokrát se potvrdilo, že užívá amfetamin a metamfetamin, známější spíš jako pervitin.