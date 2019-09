Policie zahájila trestní stíhání tří fyzických a jedné právnické osoby v případu chlapce, který v roce 2017 podstoupil v pardubické nemocnici operaci mandlí a po následných komplikacích upadl do takzvaného bdělého kómatu.

Nekonečných 13 minut strávil malý Adámek, krvácející po operaci krčních a nosních mandlí bez pomoci, zatímco zdravotníci z pardubické nemocnice prostě jen chodili kolem anebo bezradně lomili rukama. Skončil v bdělém kómatu a doživotně postižený. Všechno ale zachytil záznam kamer.

Zatímco rodiče bojují o to, aby dostali odpověď na otázku, proč k tomu všemu vlastně muselo dojít, do případu doživotně postiženého dítěte údajně již vstoupila i policie. Uvedla to Česká televize, policie informaci nepotvrdila.

Mluvčí hradecké krajské policie Ivana Ježková ČTK řekla, že královéhradecká policie se případem začala zabývat po domluvě s pardubickými kolegy, aby se vyloučilo "možné podezření z podjatosti". Podle informací ČTK chlapcův otec pracoval u policie v Pardubickém kraji, to ale Ježková nepotvrdila.

Podle České televize jsou obviněné dvě zdravotní sestry a lékařka, která už ale v nemocnici nepracuje.

Rodina podala na nemocnici několik žalob, domáhá se 22 milionů korun. Nedávno nabídla nemocnice rodině šest milionů jako zálohu na péči. Celkovou výši odškodnění nemocnice vyčíslila na 15,5 milionu. Kromě toho by rodina měla neomezené čerpání nákladů na péči.

Česká televize uvedla před několika měsíci dokument z cyklu Infiltrace, který na záznamech kamery ukázal tehdejší zmatky při záchraně krvácejícího chlapce na chodbě ambulance ORL.

Po odvysílání dokumentu rezignoval náměstek léčebné péče pardubické nemocnice Roman Michálek, který daný den sloužil jako lékař ORL. Jeho postavení mimo službu doporučil nemocnici hejtman Martin Netolický.