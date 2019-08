Romantiku v Brdech ukončil policejní dron! K čemu všemu se využívá?

Policisté v sobotu 24. srpna vyjížděli do Chráněné krajinné oblasti Brdy kvůli monitorovacím letům s drony. Zaměřili se na odhalování rozdělaných ohňů. Přitom objevili dvě tábořiště nedaleko vrcholu Houpák. Na místo okamžitě vyjela pozemní hlídka!

Do Chráněné krajinné oblasti Brdy vyjížděli policisté k monitorovacím letům s dronem. Zaměřili se zejména na rozdělávání ohňů. A podařilo se jim objevit dvojici mužů ve věku 20–30 let. Oheň zapálený neměli, ale v CHKO je zakázané i stanování.

„Svým jednáním porušili lesní zákon a ve správním řízení jim hrozí pokuta až pět tisíc korun. Pokud by měli navíc rozdělaný oheň, pokuta by byla do výše 15 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová v tiskové zprávě. V loňském roce řešili policisté z obvodního oddělení Příbram-venkov celkem deset případů.