Úřady se o vražedkyni Janákovou nestarají: Porodí v cizině i ona?

Dítě, po jehož otci policie pátrá, má na svět přijít v září. Matka-vražedkyně by se do cely měla vrátit po oslavě jeho prvních narozenin. Krajský soud v Ostravě, který Janákovou musel podle zákona propustit, jí předtím pošle výzvu k nástupu.

„Obecně platí, že si z evidence obyvatel zjistíme, kdy se dítě narodilo, a po uplynutí lhůty rozhodneme o nástupu do výkonu trestu,“ popsala Blesku proceduru mluvčí soudu Klára Krystynová. Kde teď Janáková pobývá, nezjišťuje. A přestože má veškeré doklady, tedy i cestovní pas, nemusí se nikde povinně hlásit.

Těhotná vražedkyně Janáková zmizela! Zůstal jí cestovní pas

Když nenastoupí?

Také Vězeňská služba ČR podle mluvčí Petry Kučerové reaguje až v případě, že odsouzený nenastoupí do výkonu trestu. „Lhůty, a kdy a kde se dítě narodilo, nejsou v naší kompetenci. To nesledujeme,“ uvedla. Pokud by Janáková v roce dítěte do výkonu trestu po výzvě soudu nenastoupila, pak by věznice podala informaci soudu o maření úředního rozhodnutí.

Z Jilemnice zmizela

Už několik týdnů vražedkyni nikdo z obyvatel rodné Jilemnice, kam zamířila k matce po propuštění, neviděl. „Ne, tady už nebydlí,“ řekla Blesku jedna z nájemnic domu. Potvrdila informace, které se Jilemnicí šíří. „Prý je v zahraničí, zdrhla, aby se nemusela vracet do vězení. Je to strašné a nechápu, že něco takového zákon umožňuje,“ uvedla prodavačka na jilemnickém náměstí.

Dozorce promluvil o znásilnění vražedkyně Janákové: Nic podobného jsem nezažil!

„Myslím si, že měla připravený plán. Máma nad ní vždycky držela ochrannou ruku, a teď musely obě z města, protože ji vlastně z baráku vyštvali. Kam jinam než do Polska?“ řekla Blesku jedna z místních, která Janákovou znala. Sousedka z vedlejšího domu si však myslí, že odjela s matkou za svým bratrem do Ústeckého kraje, kde ji nikdo nezná. „Její máma taky odjela potom, co ji odsoudili, k synovi. Vrátila se zpět až za nějaký čas,“ svěřila Blesku.