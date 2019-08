Záchranné složky podle italského tisku reagovaly pomalu, pátrání po muži začalo až v pátek večer a vrtulník byl nasazen v sobotu.

Již mrtvého Francouze se podařilo najít poté, co jeden ze záchranářů, kteří ho hledali, spatřil dalekohledem jeho batoh. Tělo podle agentury ANSA identifikovali členové horské záchranné služby. Úřady informaci zatím oficiálně nepotvrdily.

„Je to boj proti času,“ napsal v pátek francouzský deník Le Parisien. Rodina a přátelé Simona Gautiera tvrdili, že mladého muže hledalo jen málo lidí. „Je nás tak 30 včetně policistů, hasičů a dobrovolníků,“ napsal na twitteru jeden Gautierův přítel, který se zapojil do pátrání. Označil to za skandál. Francouzská diplomacie podle něj pátračům neposkytla téměř žádnou pomoc.

Italští záchranáři vydali mapku s přibližným místem, kde se měl Simon pohybovat

Gautierova matka uvedla, že kopcovitá oblast v okolí města Policastro Bussentino je velmi těžce přístupná a že její syn se může nacházet v nějaké skalní průrvě. „Potřebujeme speleology, alpinisty nebo hasiče specializované na zásahy v horách,“ prosila.