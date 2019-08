Kamarád Viktoriána „Kulkise“ zapálil za Víta svíčku: Zbytečná ztráta táty od rodiny

Když se Česko dozvědělo o kruté smrti Vita K. (†36) z Kutné Hory, jehož život vyhasnul po brutální bitce před restauračním zařízením v Husově ulici, bylo v šoku. Jinak na tom nebyl ani Petr, kamarád dvojnásobného otce s přezdívkou „Kulkis“. Oblékl si tričko a kraťasy s motivem svého oblíbeného klubu Baník Ostrava a vyrazil zapálit svíčku.

„Byl to můj kolega z práce. Často jsme spolu pracovně spolupracovali,“ přiblížil povahu svého vztahu s Vítem Petr. Kamarád mu prý bude chybět. Měli společnou vášeň a to fandění. „Byl to veselý člověk, fotbalový fanda, stejně jako já, akorát z jiného týmu,“ zmínil Petr to, že on přeje více ostravskému Baníku, zatímco Vít byl skalním příznivcem „Viktoriánů“ z Plzně.

Zapálenou svíčkou chtěl prý Petr připomenout, že nic není důležitější než lidský život. Ač by totiž mohlo zdát, že někteří fandové různých klubů vedle sebe nemohou ani na sekundu být, on to tak s Vítem „Kulkisem“ K. rozhodně neměl. „Je to důkaz přátelství a spolupráce napříč všemu ostatnímu,“ řekl Blesku a připomněl zároveň, že za sebou jeho kamarád nechal dva malé synky. „Je to zbytečná ztráta mladého táty od rodiny,“ smutnil.

Z hádky se stala tragédie

Celý incident ze čtvrteční noci odstartovala podle očitých svědků slovní rozepře mezi Vítem a jiným návštěvníkem jedné z kutnohorských hospod, kde se lidé v osudný večer dívali na fotbalový zápas Viktorie Plzeň s belgickými Antverpami. „Pak se najednou sebrali a šli ven, já vyběhla hned za nimi během pár vteřin. On už ležel bezvládně na zemi a ten h***l do něj bušil,“ přiblížila Primě Vítovy poslední okamžiky partnerka Víta K.

„Kulkis“ nakonec padl k zemi. Vrtulník ho sice stihl transportovat do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, ale v pátek zemřel. Policie už má údajného pachatele v cele předběžného zadržení. Případ si převzali krajští kriminalisté a zahájili trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví. Poté byl policejním orgánem podán podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ řekla Blesku policejní mluvčí Veronika Čermáková. O vzetí do vazby rozhodne Okresní soud v Kutné Hoře během nejbližších hodin.

Plzeňská "Viktorka" držela smutek

Před výkopem nedělního zápasu 5. kola první fotbalové ligy mezi Plzní a Slováckem uctili diváci na stadionu Viktorie ve Štruncových sadech fanouškovu památku minutou ticha. Domácí "kotel" nejvěrnějších příznivců roztáhl choreo s nápisem "Odpočívej v pokoji", které doprovodil černými kartony. Před stadionem vzniklo pietní místo, kam fanoušci nosí svíčky a květiny. Za zabitého Viktoriána proběhl ve městě i pochod.