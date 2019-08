Milan Baroš mě zmlátil v restauraci, tvrdí technik letového provozu

Do policejního protokolu pan Ullrich, který na týdenní dovolenou do Velkých Karlovic přijel s přítelkyní a jejich dcerami (6 a 7), mimo jiné vypověděl: „Milan Baroš byl zjevně opilý a začal mi nadávat ty ču*áku, ty zm*de … my ti venku rozbijeme držku… V této době mě na recepci napadl tak, že si mě přitáhl za mou levou paži a potom se ohnal pěstí proti mně. Jeho pěst mě zasáhla do krku.“ A to všechno podle napadeného muže, který má nyní podlitiny na ruce a ochranný límec mu fixuje zhmožděnou krční páteř, jen proto, že chtěl mít na dovolené v noci klid.

Luxusní pobyt byl vždy bez problémů

Bohumil Ullrich pracuje jako navigační technik v Řízení letového provozu. „Starám se o navigační, přistávací a radiokomunikační zařízení po celé republice. Je to psychicky hodně náročná a zodpovědná práce,“ popisuje svou práci, v níž neexistuje soukromí. Na dovolené si tak chce především odpočinout a až dosud neměl v beskydském wellness hotelu Horal žádný konflikt. „Byl jsem v něm snad šestkrát, letos jsme v něm s přítelkyní byli už v dubnu a vždy to bylo bez problémů.“ Tentokrát do hotelu ve Velkých Karlovicích přijeli v neděli 28. července a ubytovali se v tom nejluxusnějším apartmánu. Za týdenní pobyt zaplatili padesát tisíc, klidu si ale neužili.

Manželka Baroše si naběhla: Jsi zlatokopka a nemakačenko, schytala za kopanec do Krainové

Divočina hned první noc

„Hned první noc nás nenechal spát kravál nesoucí se z venkovní terasy. Když jsme si šli ráno na recepci jako jiní další stěžovat, bylo nám řečeno, že tam byla soukromá párty. Jedna rodina hned sepsala reklamační stížnost, my jsme se spokojili s příslibem, že se to nebude opakovat,“ popisuje Bohumil Ullrich. Jenže jak hned dodává, stejná situace se opakovala i následující noc. „VIP klientela, kde snad měli být kromě Milana Baroše i další sportovci, se opět opíjela, hulákala a vykřikovala po zavíračce. Zkrátka tam dělali neskutečný hluk dlouho do noci. Chápu, že lidé se na dovolené chtějí i bavit, že úderem desáté nebude hrobové ticho, ale aby se tam řvalo i po půlnoci?“

Dal mi ránu do krční páteře

Pak recepční telefon předala slavnému útočníkovi. „Chvíli se spolu familiérně bavili. Fotbalista mu říkal: Bači, Bači, já mu celej ten pobyt zaplatím, ale dej ho na černou listinu hotelu a ať vypadne odsud. Pak mi Baroš vrátil telefon, opět na mne řval ty zm*de, rozbijem ti držku a v ten moment, když jsem měl ten telefon u ucha a mluvil s panem Bačou, mne Baroš chytil za ruku a dal mi pěstí do krční páteře,“ popisuje svou verzi událostí Bohumil Ullrich. Jak říká, být to v jinou chvíli na jiném místě, asi by si to nenechal líbit a řešil to méně formálně. Takhle ale, i v obavě, jak by to mohlo vzhledem k výhrůžkám dál pokračovat, vytočil 158.

Drsná Krainová: Kromě Barošové naložila i Kopřivové, Prachařové a dalším!

Vše je na záznamu kamery

Policie z obvodního oddělení Karolínka přijela chvíli po půlnoci. Vyslechla pana Ullricha, recepční i kuchaře. „Milana Baroše ale ne, ten se jako malý kluk někam schoval,“ říká napadený muž s tím, že další den si měla hlídka přijet ještě pro záznam z kamery, která prostor recepce sleduje, Do pokoje se Bohumil Ullrich dostal až kolem druhé a už neusnul. Po probdělé noci si ráno všiml podlitin a jel do vsetínské nemocnice, kde mu udělali rentgen ruky i krku, na který mu dali fixační límec.

Mohou si slavní dělat, co chtějí?

Po návratu ze špitálu se s s ním sešel ředitel hotelového provozu Martin Pařízek. „Schůzka trvala asi hodinu. Nabídl nám, že nás na náklady podniku přestěhují do jiného hotelu, nabídl finanční kompenzaci, ale to jsme s přítelkyní z principu odmítli. Proč bychom se měli stěhovat my, kteří jsme nic neudělali, a ne ten, který ostatní hosty ruší? Copak si někdo může dělat, co chce, jen proto, že je slavný?“ ptá se naštvaný navigační technik. Odpověď ale vlastně ani nečeká...

Krainová v drsné válce s manželkou Milana Baroše Terezou! Rafly se kvůli chůvám!

Reakce Milana Baroše

Na mobilu vyzvání Milanu Barošovi příznačná písnička od Chinaski: „My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpěv. A na věc jdeme přímo, v žilách nám proudí moravská krev.“ Do vysvětlování incidentu se pustil taky přímo. „Tímto reaguji na zprávu, že vám pan Ullrich popsal, jak měl být mnou údajně napaden nadávkami a ranou pěstí,“ začal v SMS. „Je pravdou, že jsem v tomto týdnu pobýval v hotelu Horal a že tam byl jistý muž, který se k hostům hotelu choval nevhodným způsobem. Je pravdou, že jsem tohoto muže na recepci hotelu ve středu na nevhodnost jeho chování upozornil. Kategoricky však vylučuji, že bych tomuto muži nadával nebo že bych ho udeřil pěstí. Pokud něco takového pan Ullrich tvrdí, pak je to lež,“ popsal svou verzi události.