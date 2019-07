Šokující video z české dálnice: Řidič dodávky přesedl za jízdy na sedadlo spolujezdce

„Naučit auto, aby jezdilo samo, to furt neumíte, co?“ říká na videu šofér dodávky, přičemž se natáčí, jak sedí na sedadle spolujezdce, mezitímco auto nikdo neřídí.

Videonahrávkou se ještě donedávna chlubil dosud neznámý řidič na sociálních sítích, před časem však byl klip odstraněn. Záběry však získala FTV Prima a zveřejnila je. „Muž se zde evidentně vysmívá ostatním řidičům, že neřídí, přitom by měl řídit i poloautonomní vozidlo,“ řekl FTV Prima vedoucí jednoho z oddělení BESIPU Petr Vomáčka.

Policista hazardér: Přejezdem prosvištěl i přes červená světla a padající závory! Unikne trestu?

Ze záznamů si každý člověk řekne, že se jedná o evidentní hazard s lidskými životy. Policie je však proti. Podle ní se prý jedná jen o pouhý přestupek. „Řidič, který se plně nevěnuje řízení, se dopouští protiprávního jednání, za což mu hrozí trest až dva a půl tisíce korun,“ sdělila Primě policejní mluvčí Hana Rubášová.

Mluvčí připustila, že by se dal čin v krajním případě posoudit i jako obecné ohrožení. Tam už by se tedy jednalo o trestný čin. Má to ale jeden háček. Řidič by musel způsobit vážnou dopravní nehodu, což se jen jako zázrakem nestalo.

Video: Šílenec v audině najížděl do protisměru: Centimetry od tragédie!