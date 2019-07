Panna

Milé Panny, konec července je plný rozporů, se kterými si neumíte poradit. Na jednu stranu jste spokojené, ale na tu druhou se uzavíráte do sebe. Kladete na sebe zbytečně velké nároky. Vždyť je léto, a to je doba pro relaxaci a pohodu. Myslete na to!