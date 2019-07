Policista hazardér: Přejezdem prosvištěl i přes červená světla a padající závory! Unikne trestu?

Policista hazardér se za přejezdem ohlédl po kolegovi na motorce, který před závorami ukázněně zastavil. Jenže poté, co projel osobní vlak z Prahy do Děčína, i on vyrazil na koleje, když ještě svítila červená světla.

Vlak na přejezdu v Mělníku sešrotoval půlku auta: Pro zraněnou řidičku letěl vrtulník

Víme o tom

Hazard se životem nezůstane pro nezodpovědného muže zákona, kterého jeho nadřízení již identifikovali, bez následků. Otázka je, jak citelných… „O jednání policisty je vedení KŘP Ústeckého kraje informováno, bylo zahájeno správní řízení ve věci dopravního přestupku. Jedná se o podezření ze závažného porušení dopravních předpisů. Pokud bude podezření z dopravního přestupku potvrzeno, hrozí policistovi výrazný kázeňský postih odpovídající závažnosti dopravního přestupku,“ řekla včera Blesku krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková. Služební zákon prý nabízí několik možností trestu. Odmítla ale prozradit, kdy k události došlo.

Jen tytyty?

Kázeňský trest může podle zjištění Blesku spočívat ve snížení základního platového tarifu až o 25 % na dobu nejvýše tří měsíců, odnětí služební hodnosti, anebo jen v písemném napomenutí. Tím to pro »kovboje v uniformě« končí. Civilního řidiče by neminulo sedm trestných bodů, zákaz řízení na jeden až šest měsíců a pokuta od 2,5 do 5 tisíc korun. A placený pohovor s psychologem.

Tragická nehoda rodiny na přejezdu: Dojemná slova na parte

Důkaz je pryč

Z videa, které kdosi umístil na internet a včera odpoledne zase stáhnul, vyplývá, že výstražná červená světla blikala minimálně 37 vteřin. Právě ve 30. vteřině policista na motorce projel pod padající závorou. Vlak se přiřítil ve 45. vteřině.

VIDEO: Policista vjel na přejezd těsně pod padající závory.