Zbili mnichy v klášteře Češi? Na hlavy lupičů je vypsaná tučná odměna!

K napadení došlo na severu Vídně ve čtvrti Floridsdorf. Dva maskovaní muži tu loni 27. prosince vnikli do Kostela Neposkvrněné Panny Marie, brutálně zbili pět mnichů a odnesli si peníze i dražší elektroniku. Na místo tehdy ihned dorazila policie i vrtulník záchranářů.

Lupič s pistolí sebral cizinci v Dolních Chabrech 2,5 milionu! Po pachateli pátrají policisté

Pachatelé z místa činu však utekli. Nějaké informace se o nich ale brzy podařilo nasbírat. „Oba mluvili německy, ale s cizím přízvukem,“ řekl mluvčí rakouské policie Harald Sörös. A právě podle vyšetřovatelů ze sousedního Rakouska by muži mohli mít český přízvuk. I proto se na české kriminalisty obrátili.

Rakušané dali české straně rovnou k dispozici podobiznu jednoho z lupičů. Ten má mít mimo jiné na svědomí ošklivé pohmožděniny a zlomeniny mnichů, všech ve věku kolem 60 let. „Lidé, kteří žijí v klášterech, jsou lidé mírumilovní, kteří usilují o společné dobro. Napadení v žádném případě není ospravedlnitelné,“ řekl Nově generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Lupič chtěl peníze na mobil pro přítelkyni: S nožem v ruce přepadl prodavačku

Rakouská policie mimo jiné prosí o pomoc právě i české občany. Údajný pachatel by měl být ve věku 30 -40 let, středně vysoké sportovní postavy a na hlavě by měl mít krátké tmavé vlasy. Pokud by někdo muže na portrétu poznal, měl by kontaktovat policii na lince 158 či navštívit nejbližší služebnu. A pozor. Odměna ho nemine. I kvůli pikantnosti celého případu se rakouská strana rozhodla za pomoc při dopadení vypsat odměnu 30 tisíc euro, tedy v přepočtu asi tři čtvrtě milionu korun.