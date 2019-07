O osudu duchovního nyní rozhodoval soud v Humenném. Kněz žádal o vrácení zabaveného řidičáku, protože ho prý nutně potřebuje. Orientační zkouška tehdy odhalila, že měl v dechu 1,82 promile. „Pro věřící je to šok. Káže vodu, pije víno,“ okomentovala případ pro TV JOJ obyvatelka Sniny Mária.

Video Kněze chytili opilého za volantem, nadýchal skoro 2 promile! - TV JOJ

Duchovní u soudu uspěl

Policie božího muže obvinila z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Soudce ho uznal vinným. Dostal roční podmínku a na 12 měsíců i zákaz řízení. V úterý však u soudu žádal o navrácení řidičáku a byl úspěšný. Soudce mu vyhověl. Pro odpuštění zbytku trestu stanovil osmiměsíční zkušební dobu. Průšvih opilého kněze Petra: Boural v protisměru, odnesl to nevinný!

Usnesení je pravomocné. Duchovní před soudem vysvětloval, že žije sám. Večer předtím, než usedl opilý za volant, ho navštívil kamarád. „To si dokáže představit jen člověk, který leží sám mezi čtyřmi stěnami s bolestmi, jak je to vzácné, když ho někdo navštíví,“ smutnil odsouzený kněz. „Velmi mě to bolí a věřím, že už se to v mém životě nikdy nestane,“ kál se.

I kněží musí být za volantem střízliví

TV JOJ zjišťovala, zda zákon bere v potaz kněze, který při bohoslužbě pije mešní víno. Podle policie musí dodržovat nulovou toleranci vůči alkoholu každý řidič, včetně kněží. Mluvčí košické arcidiecéze Jaroslav Fabian potvrdil, že odsouzený muž pobírá invalidní důchod. Obrovská tragédie v Itálii: Kněz Jozef (†46) se utopil v moři

„Je na odpočinku, jako výpomocný duchovní nemá na starosti ani žádný kostel, ani pravidelné sloužení svatých mší, ani žádnou farnost. Není pravidelně zapojený do oficiálních veřejných farních aktivit,“ nechal se slyšet Fabian. Snad tedy nyní už kněz opravdu opilý za volant neusedne. Postih by byl nejspíš mnohem tvrdší.