Drsný střet desítek svalovců v Lounech: Došlo na samurajské meče a na ostrou střelbu!

Scény jako z akčního filmu bylo možné vidět v pondělí nad ránem v areálu vagónky Heavy Machinery Services v Lounech na Ústecku. Pustili se tu do sebe dvě skupiny mužů ozbrojených tyčemi, prkny, a údajně dokonce i samurajskými meči. Do akce museli vyjet policisté.

„K ozbrojenému konfliktu mezi dvěma skupinami při insolvenčním řízení společnosti Heavy Machinery Services vyráželi policisté na Lounsku,“ informovala agentura Aktu.cz. Na záběrech a fotografiích je patrné, že na místo přišla větší ozbrojená skupina mužů, kteří nemínili jen tak ustoupit.

Útok lupiče na autobusové zastávce v Praze: Svou oběť chytil pod krkem, po muži chtěl peněženku

„Řešíme situaci v lounské firmě. Jedná se o složitý právní problém a my zjišťujeme, zda dochází k protiprávnímu jednání. Jelikož došlo ke konfliktní situaci, policie je na místě, aby zajistila bezpečnost," uvedla pro ČTK mluvčí lounské policie Irena Pilařová.

Situace po chvíli začala eskalovat a policisté na místě museli použít varovný výstřel. Pak situaci zklidňovali až do příjezdu dalších posil. Podle informací Aktu.cz ráno do práce nemohli zaměstnanci. Tato situace potrvá až do vyřešení celého sporu.