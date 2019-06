Muž shodil vyznamenaného Roberta (91) do kolejiště metra: Do vězení půjde nejméně za 12 let

Britský soud v pondělí za dvojnásobný pokus o vraždu uložil „doživotní“ vězení Paulu Crossleymu, který loni v dubnu strčil do kolejiště londýnského metra seniora (91) Roberta Malpase. Brit se předtím neúspěšně pokusil do kolejí shodit jiného muže.

Podle záběrů bezpečnostních kamer se Crossley nejdříve do kolejiště metra v centru Londýna pokusil strčit třiadvacetiletého muže, mladík ale udržel rovnováhu. Crossley proto odjel o několik zastávek dál do stanice Marble Arch, kde do kolejí strčil Roberta Malpase.

Video Muž shodil 91letého seniora do kolejiště metra. - Britská policie

Senior, který v minulosti předsedal správní radě společnosti Eurotunnel a je nositelem Řádu britského impéria, utrpěl zlomeninu pánevní kosti a poranění hlavy. Před příjezdem vlaku ho vytáhnul jeden z kolemstojících, který si přitom o elektrifikované koleje popálil ruku.

Soud s vynesením rozsudku čekal na lékařský posudek. Na jeho základě nařídil sedmačtyřicetiletému Crossleymu, který trpí paranoidní schizofrenií, před nástupem do vězení pobyt v psychiatrické nemocnici.

Podle serveru BBC si Crossley v den útoků nevzal své prášky a o den dříve požil drogu známou jako crack v hodnotě 600 liber (17.000 korun). Za mřížemi má odsouzený strávit minimálně 12 let.