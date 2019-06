Opilý podnikatel v porsche způsobil nehodu: Vojta se synem zemřeli!

Dva životy naprosto zbytečně vyhasly ve slovenském Lučenci. Po čelním střetu dvou osobních aut tam v pátek zemřel Vojtěch (†61) a jeho syn Tibor (†37). Podle policie nehodu zavinil podnikatel Ján M. (64), který se svým luxusním SUV přejel na čtyřproudové silnici ve vysoké rychlosti dvě plné čáry, vjel do protisměru a tam se střetl s autem Vojtěcha a Tibora. Viník nadýchal 2,5 promile a po nehodě se chtěl ještě prát…

Proč museli zemřít? Tuhle otázku si poslední dny kladou příbuzní a přátelé Vojtěcha a jeho syna Tibora ze slovenského Lučence. Oba muži zemřeli v nemocnici na následky zranění, která utrpěli při vážné nehodě, kterou způsobil opilý řidič Ján M. (64). Viník nadýchal 2,5 promile a policisté ho už obvinili ze zabití.

Podle zjištění slovenských médií je Ján M. v Lučenci známý jako podnikatel, který měl v minulosti vazby na podsvětí. Těžko říct, co se mu honilo hlavou, když v pátek večer s 2,5 promile sedal za volant svého Porsche Cayenne. Od řízení v opilosti ho neodradil ani jeho spolujezdec Patrik (37), který policistům nadýchal také.

Oba muži byli ve zvláštním rozpoložení, po tragické srážce se spolu dokonce přímo na silnici začali prát! Vojtěch s Tiborem zatím o pár metrů dál ve vraku octavie umírali...

Náhlá smrt oblíbených sousedů v Lučenci o víkendu zastavila život. Příbuzní, kamarádi a sousedé se jen těžko smiřují s tím, že Tibora ani Vojtěcha už nikdy neuvidí. Stačilo přitom málo a bilance nehody mohla být ještě otřesnější. V autě seděla i Tiborova dlouholetá přítelkyně Martina. V pátek i sobotu se Lučencem nesly zvěsti, že zemřela i ona, to se však naštěstí nepotvrdilo.

„Díkybohu to není pravda. Martinka se podrobila operaci a žije,“ řekl deníku Plus JEDEN DEŇ její bratranec Peter. Podle sestřenice Ilony je ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života. Martina byla s Tiborem už deset let a plánovali společnou budoucnost.

„Martinka je skvělá žena a Tibor byl člověk, který vždy každému pomohl. Toto si nezasloužil ani on, ani jeho otec. Maminka je psychicky na dně, v sekundě přišla o své nejmilejší lidi. Ten opilý řidič zničil životy slušné rodině. Věřím ve spravedlnost,“ řekl rodinný přítel Michal.

Jen pár minut před nehodou z vozu smrti vystoupil Tiborův kamarád Milan. Podle svých slov se narodil už potřetí v životě - podobným způsobem se totiž vyhnul smrtelné nehodě už pár let zpátky!

„Byli jsme spolu a oni mě odvezli domů. Vyložili mě z auta, rozloučili jsme se, a když jsem se dozvěděl, že o chvíli později jsou už mrtví, nevěřil jsem a jsem z toho úplně hotový. Ztratil jsem nejlepšího kamaráda, dobráka od kosti,“ popsal Milan páteční tragédii.