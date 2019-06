Dívka (12), která vrazila facku učiteli: Stihl ji tvrdý trest!

Dvanáctiletá žákyně základní školy v Bílině si chtěla upevnit pozici ve třídě. Rozhodla se to však provést neobvyklým způsobem a před svými spolužáky vrazila na chodbě facku dozorujícímu učiteli. Zadělala si tím na pěkné nepříjemnosti. Škola ji za incident, který se odehrál v polovině května, potrestala trojkou z chování. A to není všechno!

Dvanáctiletá dívka se před svými spolužáky chvástala, že dá učiteli facku. Chtěla si zřejmě vylepšit postavení ve třídě. Nikdo jí ovšem nevěřil, že to udělá. Tak jim to musela před sborovnou dokázat, zatímco ji ostatní sledovali. „Zaťukala mu na rameno a vrazila mu facku a utekla. Děti ze šesté třídy se domlouvaly,“ popsala jedna z žaček základní školy v Bílině.

Žačka z Bíliny vlepila učiteli facku: „Dej mu ji,“ povzbuzovali spolužáci

„Potřebovala si nějakým způsobem udržet pozici ve třídě, vedoucí pozici, tak to dokonala, protože děti jí nevěřily, že to udělá,“ vyjádřila se k incidentu ředitelka školy Barbora Schneiderová. Žačka však zřejmě netušila, co ji za její počin čeká. Možná by si to rozmyslela. „Z chování bude známka snížená. Teď jí byla okamžitě udělena ředitelská důtka,“ uvedla ředitelka. Podle informací TV Nova by měla na vysvědčení dostat trojku.

Facka od spolužačky i odmítnutí ve školce: Albínka Tereza si prošla kvůli předsudkům peklem

Napadený učitel už údajně také podal trestní oznámení na dívčiny rodiče a případ nyní řeší policie, která jej vyhodnotila jako přestupek proti občanskému soužití. Zabývat se jím bude patrně i přestupková komise bílinské radnice. Ta může rodičům napařit pokutu až deset tisíc korun. Zjistilo se, že školačka měla již v minulosti kázeňské problémy a také sníženou známku z chování.