Nehoda autobusu na Kroměřížsku má 9 zraněných! Šofér narazil do stromu

„Osmadvacetiletý řidič linkového autobusu jel směrem od hlavního tahu I/50 na Střílky. Těsně před obcí najel na krajnici, ta se pod ním utrhla a vjel do příkopu, kde čelně narazil do stromu,“ popsala nehodu mluvčí kroměřížské policie Simona Kyšnerová.

„Čtyři jednotky hasičů nyní zasahují ve Střílkách na Kroměřížsku u dopravní nehody autobusu, který narazil čelně do stromu. Zasahují zde všechny složky IZS,“ informovali hasiči.

Nejprve se odhadovalo, že je zraněných šest, ale podle policie počet vzrostl na devět. Dvě zranění jsou vážná. Dvacetiletou zraněnou ženu transportoval do zlínské nemocnice vrtulník.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Petr Olšan ČTK řekl, že kromě ženy transportované vrtulníkem převezli zdravotníci dva zraněné do nemocnice do Zlína, tři zraněné do Uherského Hradiště a tři do Kroměřížské nemocnice.

Nehoda se podle Jednotného systému dopravních informací stala na kraji obce. Silnice druhé třídy je v místě nehody uzavřená, policie odklání dopravu.