Kozoroh

Jakmile přijdete do práce, zjistíte, že to tento týden nebude žádný med. Nějak se na zadané úkoly nemůžete pořádně soustředit a ještě vám do toho vstupují další překážky. Myslete na to, jak vše zvládnete. Pozitivní přístup dokáže divy. Věřte si!