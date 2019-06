Při nehodě u Dačic zemřel spolujezdec René (†29): Řidička (19) jela prý moc rychle

K nehodě došlo v neděli před devátou večer mezi obce Slavonice a Dačice u Dolního Bolíkova. "Ve směru Slavonice – Dačice řídila mladá dívka (roč. 2000) osobní vozidlo tovární značky Renault Megane, kdy při prudkém sjezdu na mokré vozovce, pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem a stavu komunikace, dostala smyk a pravým bokem narazila do protijedoucího osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia," popsal policejní mluvčí Milan Bajcura.

V renaultu zůstal zaklíněný spolujezdec, kterého vyprostili hasiči a okamžitě započali s resuscitací. Mladý muž ovšem utrpěl zranění natolik vážná, že ho nedokázali zachránit. "Řidička utrpěla velmi těžká zranění a z místa jí transportovali leteckou zdravotnickou službou. V osobním vozidle Škoda se zranily lehce dvě osoby," uvedl mluvčí.

"Vzhledem k tomu, že policisté zjistili, že pravděpodobným viníkem je uvedená žena, případ si převzali jindřichohradečtí kriminalisté Služby kriminální policie a vyšetřování, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu Usmrcení z nedbalosti," dodal Bajcura.

Obětí otřesné nehody byl podle všeho mladý otec od rodiny René S. (†29). "Bože bráško můj milovaný moc tě mám ráda, nikdy na tebe nezapomeneme," napsala na sociální sítě jeho sestra Nikola. Ta navíc tvrdí, že na vině vůbec nebyla řidička a vysoká rychlost ale rozbité kolo u auta.

"Byl to dobrák člověk, který víc dál, než chtěl. Člověk, co byl upřímnej a absolutně nekonfliktní. Miloval svoji dceru, chtěl pro ní to, co on neměl," truchlí Reného kamarád Pavel.