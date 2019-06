Zpět

na

Na první červnový den by nejspíš ráda zapomněla žena (33) z Hodonínska. S alkoholem v krvi usedla dopoledne ve Strážnici bez svolení majitele do škodovky a vyrazila do města. Svérázná jízda skončila po pár desítkách metrů karambolem.