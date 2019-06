Vypukne nová zlatá horečka? Lidé nacházejí velké kusy zlata v oblasti na západě Austrálie!

Doby, kdy se lidé z celého světa vydávali na Klondike, aby tam našli obří zlaté nuggety, jsou už dávno pryč. V 50. a 60. letech 19. století tohle bláznivé období zažívala i Austrálie. Během takzvané Zlaté horečky ve Victorii mířily do země statisíce hledačů. Někteří zbohatli, jiní páchali kvůli krachu sebevraždy. Austrálie je však dodnes nálezy zlata slavná.

Staré časy se ale podle všeho vracejí. Nejmenovaný šťastlivec nalezl před pár týdny v tradičním hornickém teritoriu u města Kalgoorlie-Boulder nedaleko Perthu velký kus zlata o váze 1,4 kilogramu.

Svědectví o nálezu přinesl médiím muž, který ve městečku provozuje obchod s potřebami pro zlatokopy. „Bylo to o něco větší než krabička cigaret. Na to, jak to bylo malé, to ale neskutečně moc vážilo,“ sdělil médiím Matt Cook. Šťastlivce nejmenoval, nepřál si to. Tušil ale, že zlato, které mu do obchodu přinesl na posouzení, bude hodně cenné. „Abych byl upřímný, hodně jsem se zdráhal, ale musel jsem mu ho vrátit,“ řekl Cook. Cena nuggetu je díky vysoké hodnotě zlata přibližně 1,6 milionu českých korun.

Podle slov nálezce leželo zlato v hloubce přibližně 45 centimetrů. Jedná se tak o výplod povrchového hledání, které se v uplynulých letech stalo nejpopulárnějším stylem prospektorů. Stačí jim k němu totiž kvalitní detektor kovů, který odhalí zlato i v hloubce jednoho metru.

Matt Cook serveru ABC sdělil, že k podobným objevům dochází stále častěji, přibližně dvakrát i třikrát do roka. Tento nález byl ale přeci jen něčím výjimečný. Šťastlivec totiž vyrazil na procházku do lesa jen tak, bez techniky. Vytřel tak zrak ostatním zlatokopům, kterých v posledních letech přibývá. Za uplynulých pět sezon podle úřadů vzrostl jejich počet v oblasti o 35 %.

„Máme tu hodně lidí z Evropy, Američany, také Němce, Francouze. Teď jsem zrovna bral ven kanadský páreček, který chtěl vědět všechno o těžbě zlata,“ řekl ABC jeden z místních zlatokopů. Mezi ty se může přidat úplně každý, stačí jen uhradit v přepočtu přibližně 400 korun za povolenku Ministerstva hornictví, průmyslových regulací a bezpečnosti. Kdo zaplatí, může ročně vytěžit 20 kilo nerostů.

Nové zlatokopy však nemotivoval jen týdny starý nález, ale i objev z roku 2018, kdy na severozápadě Austrálie našel muž kus zlata o váze 3,2 kilogramu. O největší nugget v historii se pak postaral tehdy šestnáctiletý Jimi Larcomboe, který ze země vytáhl obří kus zlata o váze 35,5 kilogramu. Stalo se tak v roce 1931. Nugget s přezdívkou „Zlatý orel“ tehdy stát odkoupil za 5.435 liber, což by v přepočtech a také díky inflaci bylo dnes asi 10 milionů korun. Nerost se ale do současnosti nedochoval. Ekonomická krize v Austrálii zapříčinila, že musel být roztaven a využit k uhrazení státních pohledávek.