Hrůza ve školce: 15měsíční holčičku surově pokousalo batole!

Arizonští rodiče z města Maricopa obvinili zaměstnankyni školky, kam dali svou 15měsíční dceru Milu, protože ji nedokázala ochránit před napadením jiným batoletem. Minulý týden ve čtvrtek, když byla Mila teprve druhý den ve školce, ji jedno z dalších dětí pokousalo. Podle rodičů jim zprvu učitelka řekla, že Milu dítě kouslo pouze párkrát. Když ji však přivezli domů, napočítali kousanců celkem osm.

„Nadzdvihl jsem jí tričko jen kousek a úplně mě to vyděsilo,“ řekl otec Rylee Umstead pro místní web Azfamily.com. „Zůstal jsem bez hnutí, úplně v šoku,“ dodal. Když se rozčílená matka Rocio Enriquezová obrátila na vedení školky, řekli jí, že ten den se jedna učitelka starala o 4 děti a v době incidentu jedno z nich právě přebalovala. Celý „útok“ prý trval přes 30 vteřin.

„Musela určitě několikrát křičet. Proč má to dítě platit za následky, když by měla učitelka?“ řekla Enriquezová pro televizi Fox10. Nechápe, proč učitelka nezabránila druhému dítěti v ubližování její dceři ihned po prvním kousnutí. „Můžete prominout jedno kousnutí, ale osm? To je zanedbání,“ dodala matka, která nyní tvrdí, že má malá Mila z bolestivé zkušenosti trauma. „Dostala se do fáze, kdy nikomu nedovolí, aby vyhrnul její tričko. Začne hned panikařit!“

V neděli zveřejnila společnost Sunrise Preschools operující v Arizoně písemnou omluvu. Prezidentka Dana Velaová oznámila, že učitelku dočasně zbavili funkce bez nároku na mzdu a dítě, které pokousalo Milu, vyloučili kvůli závažnosti incidentu. „Toto se nemělo stát. Je to srdcervoucí a nepřijatelná událost a pečlivě pracujeme na tom, aby již k něčemu takovému nedošlo,“ napsala Velaová. Nyní ujišťuje své klienty, že zkoumají veškeré možnosti a úkony, aby podobným případům zabránili.