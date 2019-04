Peklo na dálnici D1 u Měřína: Cisternu, která hodiny blokovala auta, posunuli o metr

Provoz na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se nadále komplikuje na 131. kilometru před sjezdem na Měřín, a to kvůli následkům dvou nehod z úterního rána. Uzavírka zřejmě potrvá do 15:00. Původně Ředitelství silnic a dálnic odhadlo, že se dálnici podaří zprovoznit ve 12:00.

Dálnice byla ovšem neprůjezdná i odpoledne. Řidiči sjíždějí na 119. kilometru u Velkého Beranova, policie v obci řídí provoz na křižovatce. Podle mluvčí policie Dany Čírtkové jsou objízdné trasy se zdržením průjezdné, auta jedou v koloně.

Mohlo za to mokro a spěch

Podle policie byla důvodem nehod nezkušenost řidičů a fakt, že nepřizpůsobili svou jízdu namoklé vozovce. Nejprve okolo páté hodiny ranní v modernizovaném úseku na 130,5 kilometru havarovaly čtyři kamiony a dvě dodávková vozidla. Dva lidé se těžce zranili a zdravotnická záchranná služba je převezla do nemocnice v Brně.

U druhé nehody na 131,5 kilometru se střetly čtyři kamiony a osobní automobil. Tato nehoda se obešla bez zranění. S jejími následky se ale dosud potýkají hasiči, policisté a samozřejmě také řidiči.

Potíže dělala hlavně cisterna

„Podařilo se nám odstranit následky nehody, která byla bez zranění. Je tam ale cisterna, která překáží. Z kolony vyvádíme osobní auta a dodávky, které kolem bezpečně projedou,“ řekla Čírtková.

Situace se změnila teprve po 14. hodině. „Cisternu se podařilo před 14:00 posunout asi o metr,“ potvrdila Čírtková. Díky tomu se uvolnilodost místa, aby z dálnice mohla odjet i nákladní auta, která uvázla v úseku mezi dvěma nehodami.

Cisterna s asfaltem měla poškozené nápravy. „Odtahovat se bude obtížně a přečerpání by trvalo několik hodin. Specializovaná firma musí rozhodnout, jak se s tou cisternou bude zacházet, aby se mohlo místo co nejdříve zprůjezdnit,“ řekla Čírtková.

„Teď musíme nouzově opravit podvozek. Myslím si, že zhruba do hodiny bychom cisternu mohli dostat mimo dálnici. Uděláme pro to všechno, aby už na dálnici nepřekážela, už je to na dobré cestě,“ vysvětlil zástupce společnosti Pretol Petr Endrle před 14:00.

Projet nemohly ani sanitky

Kvůli kolonám se ráno ke zraněným mužům nedostaly ani sanitky vyjíždějící z Jihlavy, řekla ČTK ředitelka krajských záchranářů Vladislava Filová. Z opačného směru jeli k nehodě záchranáři z Velkého Meziříčí a Velké Bíteše. Muže přepravili do traumacentra v Brně. Zranění jsou podle Filové středně těžká až těžká.

Také vyprošťovací technika měla potíže se na místo nehody vůbec dostat. Dorazila po značných komplikacích až okolo osmé hodiny ranní. Kromě policistů a záchranářů u nehody zasahují také hasiči. Kvůli úniku několika set litrů nafty museli postavit norné stěny.