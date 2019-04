Na mol opilý Rus v Praze autem zabil turistku: Z Česka se pak tiše vypařil a všechno řeší mailem

K útěku Olega Sergeyeviche G. došlo na konci února roku 2018. Od té doby po něm pátrají jak soudy, tak policie. Od jeho činu v tuto chvíli uplynulo už více než patnáct měsíců.

Detaily jeho nehody odhalila soudkyně Městského soudu v Praze Silvie Slepičková, která svou řečí odůvodnila to, proč bude soud dále věc projednávat v Rusově nepřítomnosti.

K nehodě došlo v Praze prvního ledna roku 2018 v půl třetí ráno. Podezřelý podle serveru Seznam Zprávy tehdy v rychlosti přes 130 km/h najel do skupinky turistů. Někteří stihli včas uskočit, to se ale nedalo říct o jedné ženě (†26), která bohužel střet nepřežila. Náraz jí zlomil vaz. Rus na místě policii nadýchal 2,28 promile alkoholu, do vazby ale nešel. Zaplatil prý kauci jeden milion korun.

Oleg Sergeyevich G. přitom při skládání kauce policistům přislíbil, že neodjede ze země, což ale nedodržel. Naposledy byl viděn 23. února, o pět dní dříve, než ho policie přizvala ke čtení spisu. Když se nedostavil, vydal na něj žalobce zatykač. Už však bylo pozdě.

Rus měl vše předem zařízené. S majitelkou bytu, kde žil, komunikoval pomocí e-mailu, ve kterém ji informoval, že za něj nájem zaplatí neznámá osoba. Její jméno pak uvedl v SMS zprávě. K tomu nakonec skutečně došlo, ale v prázdném bytě nakonec zrušil svůj podnájem definitivně. Opět s pomocí internetové pošty.

„Obviněný Oleg Sergeyevich G. záměrně uprchl z ČR a zdržuje se na neznámém místě, aby se tak vyhnul trestnímu stíhání a zejména hrozícímu trestu,“ sdělila soudkyně Slepičková podle serveru Seznam Zprávy. Rusovi prý podle ní hrozí trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let. V úvahu údajně přichází i výjimečný trest.

Současné místo pobytu svého klienta nezná ani jeho právní zástupce Leonid Kushnanenko, který byl u soudu přítomen. S podezřelým prý komunikuje taktéž pomocí e-mailu. Prý jen tuší, že je muž někde v Rusku.