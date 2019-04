Na veřejnost se dostalo komické video z podzemních garáží centrálního městského obvodu. Je na něm zachycena místostarostka Valentina Vaňková (ODS), kterak se snaží vyjet z garáží… Její manévry, kdy není schopna se trefit do vrat výtahu, by aspirovaly na výhru v někdejší televizní show Neváhej a toč!

Nejprve se jí nedařilo otevřít dokonce ani vůz. Poté, co se jí to povedlo, při výjezdu otloukla zdi při snaze trefit se do vrat výtahu. Do nich vjela až napotřetí. Z auta ani nevystoupila.

O incidentu se dozvěděla i starostka centrálního obvodu. „Vzhledem k tomu, že k němu došlo ve veřejně nepřístupných prostorách úřadu, nejednalo se o dopravní nehodu s povinností přivolat Policii ČR,“ uvedla v prohlášení Zuzana Ožanová (ANO).

Pojišťovna zjišťuje škody

To může být poněkud problematické, podle vyhlášky by se v případě nehody, u které dojde k poškození majetku třetí strany, policie volat měla.

Obvod zatím v tomto případě řeší pouze škodu, kterou má vyčíslit pojišťovna. „Kontrola výtahu byla objednána v polovině března. Odborná firma v dubnu posoudí nutnost provedení oprav a zároveň odhadne výši škody. Protože výtah byl funkční, nebylo třeba záležitost řešit rychleji,“ dodala starostka.

Zda bude mít záležitost pro Valentinu Vaňkovou i nějaké politické důsledky, se ukáže. Sama místostarostka nevidí za svým počínáním nic dramatického. Podle zdroje Blesk.cz ale na to, že video s jejími řidičskými schopnostmi spatřilo světlo, prý procedila mezi zuby, že si to někdo odskáče…