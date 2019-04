Drát ohradníku přes cestu málem zabil cyklistu: Policie vinila jeho, teď šetří farmáře

Projížděl se poklidnou krajinou na Šumavě, když znenadání jako by narazil do zdi. Petra I. (57) před téměř třemi lety na vyjížďce překvapil drát ohradníku natažený přes turistickou cestu. Skončil s několika zlomeninami, a jako by to nestačilo, policie celou věc dávala za vinu jemu. Nyní ale věc přehodnotili a vyšetřují farmáře, který drát na cestu natáhl. Ten se hájí, že ohradník byl dostatečně označený.